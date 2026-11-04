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Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

  • 4 ное 2026 | 10:41
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Ясно е къде ще продължи кариерата си големият талант на Манчестър Юнайтед

Един от най-ярките таланти в европейския футбол - 16-годишният Джей Джей Гейбриъл, е съвсем близо до това да облече екипа на Реал Мадрид.

Английското дете чудо вече тренира в испанската столица в очакване на финализирането на последните детайли по преминаването си при „белите“. По информация на Бен Фернандес Сантос предстоят решителни дни за приключване на операцията, която ще осигури на мадридчани един от най-обещаващите футболисти на континента. Матео Морето пък твърди, че на практика всичко вече е финализирано.

Барселона също проявяваше сериозен интерес към младока, но каталунците вече се признаха за победени и се оттеглиха от надпреварата, тъй като самият играч е твърдо решен да гради кариера на „Сантиаго Бернабеу“.

Наскоро навършилият 16 години Гейбриъл сам поиска да напусне Манчестър Юнайтед, където подобри редица рекорди за възраст в клубната академия. Нещо повече – още на 14-годишна възраст той подписа спонсорски договор с „Найк“, чиито параметри дори надминаха сделката на Неймар на същите години.

Перлата на английския футбол, който при пристигането си на „Олд Трафорд“ бе представен редом със сина на Кристиано Роналдо, е категоричен в избора си. Днес той е само на крачка от сбъдването на голямата си мечта – да стане част от Реал Мадрид.

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