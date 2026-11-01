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Бащата на Холанд: Не трябва настоящите футболисти да бъдат наказвани за неща, извършени преди да са в клуба

  • 1 ное 2026 | 20:22
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Бащата на нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд – Алф-Инге Холанд, смята, че настоящите футболисти на Манчестър Сити не трябва да бъдат наказвани за нарушения, извършени преди години, когато те все още не са били част от клуба. Бившият защитник на Лийдс коментира скандала с 114-те финансови нарушения, по които „гражданите“ бяха признати за виновни, и заяви, че медийното отразяване на случая е едностранчиво.

„Ерлинг мисли за това да играе възможно най-много футбол и се концентрира върху него. Смятам, че ние, хората извън терена, сме тези, които мислим повече за случващото се. Очевидно обвиненията са сериозни, но сега предстои обжалване и мисля, че трябва да запазим спокойствие и да изчакаме да видим как ще се развият нещата“, заяви Алф-Инге Холанд.

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Той изрази и недоволството си от начина, по който се представя казусът, като подчерта, че Манчестър Сити трудно може да защити позицията си публично заради продължаващата процедура. „Има много написано в медиите и бих казал, че то е доста едностранчиво. Трудно е за Манчестър Сити да излезе в момента и да се защити, докато обжалването е в ход. Надяваме се клубът да получи справедливо изслушване и след това ще видим дали ще успее да докаже невинността си“, добави той.

Бащата на Ерлинг Холанд смята, че би било несправедливо настоящият състав на Сити да понесе спортни санкции за действия, извършени в периода между 2009 и 2018 година. „Трябва да помним, че става дума за неща, които се предполага, че са се случили преди доста години. Сегашните футболисти нямат нищо общо с тях. Смятам, че играчите се справиха много добре и успяха да останат концентрирани въпреки всички обвинения“, каза още той.

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Снимки: Gettyimages

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