Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:20: Септември – Фиорентина | Младежка Шампионска лига |
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

  • 4 ное 2026 | 11:08
  • 1598
  • 0
Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

Ръководството на Манчестър Юнайтед е твърдо решено през януари да привлечен нов ляв бек, независимо кой ще бъде мениджър на отбора по това време. Според Флориан Плетенберг от “Олд Трафорд” вече са набелязали конкретна цел, която ще се опитат да осъществят. Това е бранителят на градския съперник Раян Аит-Нури. 25-годишният алжирски национал също е готов да смени синия цвят с червен, след като от началото на сезона изигра само четири мача, като нито един от тях не беше в Премиър лийг.

Сити привлече Аи-Нури от Уулвърхамптън през 2025 година срещу 31 милиона паунда. Юнайтед направи късен опит да се пробва за него и в последния ден на летния трансферен прозорец, но тогава този ход нямаше как да има успех. Иначе през цялото лято “червените дяволи” бяха свързвани с Люис Хол, но така и не предприеха конкретен ход за него.

Титулярният ляв бек на Юнайтед Люк Шоу е контузен, а и най-вероятно това ще е последният му сезон на “Олд Трафорд”. Диого Далот и Ейдън Хевън заемаха позицията на ляв бек по време на катастрофалната серия на отбора от девет мача без победа.

Градските съперници рядко са осъществявали директни трансфери помежду си през годините. Последният футболист от представителните отбори, преминал от единия в друг клуб от Манчестър, е Оуен Харгрийвс през 2011 г., след като договорът му с Юнайтед изтече.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Коварно гостуване за Ливърпул край Босфора

Коварно гостуване за Ливърпул край Босфора

  • 4 ное 2026 | 06:35
  • 2482
  • 1
Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

  • 4 ное 2026 | 06:04
  • 2242
  • 14
Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 11292
  • 0
Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

  • 4 ное 2026 | 04:27
  • 2856
  • 3
Бруно Фернандеш: Нуждаехме се от тази победа

Бруно Фернандеш: Нуждаехме се от тази победа

  • 4 ное 2026 | 03:56
  • 3373
  • 1
Гасперини: Тази загуба ще ни е по-голям урок, отколкото онази срещу Реал Мадрид

Гасперини: Тази загуба ще ни е по-голям урок, отколкото онази срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 03:25
  • 2433
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 11446
  • 33
ЦСКА пристигна в Гърция

ЦСКА пристигна в Гърция

  • 4 ное 2026 | 11:52
  • 1070
  • 1
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 15697
  • 14
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 14535
  • 29
Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 11:56
  • 3277
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 320234
  • 93