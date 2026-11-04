Ман Юнайтед иска да реши един от големите си проблеми с играч на Ман Сити

Ръководството на Манчестър Юнайтед е твърдо решено през януари да привлечен нов ляв бек, независимо кой ще бъде мениджър на отбора по това време. Според Флориан Плетенберг от “Олд Трафорд” вече са набелязали конкретна цел, която ще се опитат да осъществят. Това е бранителят на градския съперник Раян Аит-Нури. 25-годишният алжирски национал също е готов да смени синия цвят с червен, след като от началото на сезона изигра само четири мача, като нито един от тях не беше в Премиър лийг.

Сити привлече Аи-Нури от Уулвърхамптън през 2025 година срещу 31 милиона паунда. Юнайтед направи късен опит да се пробва за него и в последния ден на летния трансферен прозорец, но тогава този ход нямаше как да има успех. Иначе през цялото лято “червените дяволи” бяха свързвани с Люис Хол, но така и не предприеха конкретен ход за него.

Титулярният ляв бек на Юнайтед Люк Шоу е контузен, а и най-вероятно това ще е последният му сезон на “Олд Трафорд”. Диого Далот и Ейдън Хевън заемаха позицията на ляв бек по време на катастрофалната серия на отбора от девет мача без победа.

Градските съперници рядко са осъществявали директни трансфери помежду си през годините. Последният футболист от представителните отбори, преминал от единия в друг клуб от Манчестър, е Оуен Харгрийвс през 2011 г., след като договорът му с Юнайтед изтече.

🚨🆕 Rayan Aït-Nouri, one to watch in the winter transfer window. The 25 y/o left-back is open to leaving Manchester City. Understand Manchester United would like to sign him. Personal terms are not an issue. #MCFC #MUFC The main issue is the relationship between the two Manchester clubs. Aït-Nouri’s market is currently being explored. @SkySportDE 🇩🇿 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 3, 2026

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Снимки: Imago