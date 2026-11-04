Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

Капитанът на Барселона Рафиня ще парафира официално своя нов договор с клуба утре сутринта, информира “Мундо Депортиво”. Споразумението ще бъде със срок до 2030 година, което е с две години повече от настоящия му контракт, който изтичаше през 2028-а.

Остават за уточняване някои детайли около официалното финализиране на сделката, но очакванията на клуба са това да се случи още днес, за да може всичко да бъде подготвено за утре в офисите на „Спотифай Камп Ноу“ в присъствието на президента Жоан Лапорта.

Спортния директор Деко обяви още на 19 септември, че е постигнал принципно споразумение за удължаване на договора с бразилеца. След като бяха положени основите, правните екипи на двете страни изготвиха съответните документи и сега, когато всичко вече е черно на бяло, остава само да се положат подписите.

Raphinha has more goal contributions across all competitions than any other player in Europe's top five leagues this season. 22 goals and assists in just 13 games 😳 https://t.co/JxWOoJSwV5 — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 3, 2026

Рафиня вчера отбеляза поредните си две попадения през този сезон и получи наградата за играча на мача в срещата с Астън Вила. От началото на кампанията той вече има общо 19 гола и три асистенции в 13 мача за Барселона във всички турнири.

След вчерашния двубой Ханзи Флик изрази мнението, че бразилецът може да спечели "Златната топка" за 2027 година.

🫵🏼🇧🇷 Hansi Flick: “Raphinha can win the Golden Boot 2027, I’m sure”. https://t.co/SJsH9PoX9r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2026

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Снимки: Gettyimages