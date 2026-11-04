Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

Капитанът на Барселона Рафиня ще парафира официално своя нов договор с клуба утре сутринта, информира “Мундо Депортиво”. Споразумението ще бъде със срок до 2030 година, което е с две години повече от настоящия му контракт, който изтичаше през 2028-а.
Остават за уточняване някои детайли около официалното финализиране на сделката, но очакванията на клуба са това да се случи още днес, за да може всичко да бъде подготвено за утре в офисите на „Спотифай Камп Ноу“ в присъствието на президента Жоан Лапорта.
Спортния директор Деко обяви още на 19 септември, че е постигнал принципно споразумение за удължаване на договора с бразилеца. След като бяха положени основите, правните екипи на двете страни изготвиха съответните документи и сега, когато всичко вече е черно на бяло, остава само да се положат подписите.
Рафиня вчера отбеляза поредните си две попадения през този сезон и получи наградата за играча на мача в срещата с Астън Вила. От началото на кампанията той вече има общо 19 гола и три асистенции в 13 мача за Барселона във всички турнири.
След вчерашния двубой Ханзи Флик изрази мнението, че бразилецът може да спечели "Златната топка" за 2027 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages