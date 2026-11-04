Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:20: Септември – Фиорентина | Младежка Шампионска лига |
  1. Sportal.bg
  2. Барселона

Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

  • 4 ное 2026 | 11:49
  • 558
  • 0

Капитанът на Барселона Рафиня ще парафира официално своя нов договор с клуба утре сутринта, информира “Мундо Депортиво”. Споразумението ще бъде със срок до 2030 година, което е с две години повече от настоящия му контракт, който изтичаше през 2028-а.

Остават за уточняване някои детайли около официалното финализиране на сделката, но очакванията на клуба са това да се случи още днес, за да може всичко да бъде подготвено за утре в офисите на „Спотифай Камп Ноу“ в присъствието на президента Жоан Лапорта.

Спортния директор Деко обяви още на 19 септември, че е постигнал принципно споразумение за удължаване на договора с бразилеца. След като бяха положени основите, правните екипи на двете страни изготвиха съответните документи и сега, когато всичко вече е черно на бяло, остава само да се положат подписите.

Рафиня вчера отбеляза поредните си две попадения през този сезон и получи наградата за играча на мача в срещата с Астън Вила. От началото на кампанията той вече има общо 19 гола и три асистенции в 13 мача за Барселона във всички турнири.

След вчерашния двубой Ханзи Флик изрази мнението, че бразилецът може да спечели "Златната топка" за 2027 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коварно гостуване за Ливърпул край Босфора

Коварно гостуване за Ливърпул край Босфора

  • 4 ное 2026 | 06:35
  • 2485
  • 1
Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

Могат ли Мартин Георгиев и компания да създадат проблеми на Реал Мадрид в Атина?

  • 4 ное 2026 | 06:04
  • 2242
  • 14
Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 11296
  • 0
Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

Ламин Ямал с нов рекорд в Шампионската лига

  • 4 ное 2026 | 04:27
  • 2859
  • 3
Бруно Фернандеш: Нуждаехме се от тази победа

Бруно Фернандеш: Нуждаехме се от тази победа

  • 4 ное 2026 | 03:56
  • 3376
  • 1
Гасперини: Тази загуба ще ни е по-голям урок, отколкото онази срещу Реал Мадрид

Гасперини: Тази загуба ще ни е по-голям урок, отколкото онази срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 03:25
  • 2438
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 11475
  • 33
ЦСКА пристигна в Гърция

ЦСКА пристигна в Гърция

  • 4 ное 2026 | 11:52
  • 1134
  • 1
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 15771
  • 14
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 14590
  • 29
Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 11:56
  • 3312
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 320237
  • 93