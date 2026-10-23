Манчестър Сити може да вдигне титлата през май, без да знае какво ще е наказанието на клуба

Казусът около потенциалното наказание на Манчестър Сити продължава да вълнува обществеността на Острова. Преди няколко дни излезе информация за очаквано безпрецедентно по размерите си отнемане на точки, което не само ще доведе до изпадане от елита, но и ще задържи клуба във втория ешелон за поне две години. Днес в свой обширен анализ на ситуацията The I Paper посочва абсурден, а и кошмарен за Премиър лийг сценарий. Според него “гражданите” могат да вдигнат шампионската титла през май, без все още да е известен крайни изход от делото и последвалите наказание.

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В момента текат процедурите по евентуална жалба и изслушванията относно санкциите, което дава на комисията срок от около шест месеца за разрешаване на ситуацията. Това обаче може да се окаже невъзможно. Нещо повече - изданието твърди, че има вариант изходът от делото да не е известен дори към края на сезоните 2027/2028 и 2028/2029 г. Такова е мнението на експерта по футболни финанси Киърън Магуайър и на Джеймс Севърн – член на Лондонската асоциация на адвокатите по съдебни спорове (LSLA) и партньор в правната кантора „Пенингтън Манчес Купър”.

Магуайър коментира: „Смятам, че несигурността ще продължи много дълго време. Не просто месеци, а години.“

Севърн допълва: „Предполагам, че процесът вероятно ще отнеме повече време предвид сложността на случая. Ако погледнем първоначалното решение, виждаме препратки към индекс от 150 страници и хиляди документи, така че не бих очаквал много бързо произнасяне от страна на апелативния орган. Всички страни ще искат въпросът да се реши възможно най-бързо, но същевременно ще държат изключително много на това всичко да бъде извършено задълбочено. Честно казано, това може да отнеме много време. Съставите, които разглеждат делата, не обичат решенията им да бъдат обжалвани, а още по-малко искат жалбите срещу тях да бъдат уважени. Затова те ще подходят изключително внимателно, особено като се има предвид колко знаков е този случай. Ще проучат всичко до най-малкия детайл, вместо да прибързват с нещата.“

Манчестър Сити проучва няколко възможности, чрез които да оспори първоначалното решение за признаване на вина и да удължи съдебния процес.

В зависимост от изхода на процедурата по обжалване, Манчестър Сити може впоследствие да обмисли правни стъпки извън стандартния механизъм за обжалване във Висшата лига. Една от многото възможности би могла да бъде оспорване на решението пред Висшия съд (High Court), но това не би представлявало повторно разглеждане на самото дело по същество. Вместо това, фокусът ще падне върху правни или процедурни аспекти – например дали процесът е бил справедлив, или дали са допуснати правни грешки. Изглежда адвокатите на клуба се подготвят за продължителна и скъпоструваща битка.

Според експертите, цитирани от изданието, това може да доведе до предложение от страна на Премиър лийг към клубовете да се сключи споразумение със Сити, вместо да се плащат по 25 милиона паунда годишно за воденето на тези дела.

Football finance expert Kieran Maguire believes Prem clubs could be considering a settlement over fears Man City's FFP punishment verdict could take 'years' 😲 #MCFC https://t.co/DxS4hm2kRW — TEAMtalk (@TEAMtalk) October 23, 2026

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Снимки: Gettyimages