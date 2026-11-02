Джеймс Милнър пробяга маратона на Ню Йорк за малко над три часа

Само няколко месеца след като официално сложи край на футболната си кариера, Джеймс Милнър доказа, че продължава да поддържа невероятна атлетическа форма. В неделя бившият английски полузащитник завърши първия си пълен маратон в Ню Йорк с впечатляващ резултат.

40-годишният ветеран преодоля дистанцията от 42,2 километра за 3 часа, 9 минути и 4 секунди. Милнър участва в надпреварата в подкрепа на своята благотворителна фондация "Джеймс Милнър“, която до момента е събрала над 1,3 милиона паунда за редица каузи, включително организациите NSPCC и Help for Heroes.

Преди старта бившият футболист разкри необичайния метод, който е използвал за изготвяне на подготовката си, а именно специализирана програма с изкуствен интелект.

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"Най-дългата ми дистанция преди състезанието беше малко над 32 километра. Още няколко пъти пробягах по 30 километра, като през цялото време използвах изкуствен интелект за тренировъчния си план“, сподели Милнър пред изданието Let's Run.

Абсолютният рекордьор по изиграни мачове в Премиър лийг с 658 двубоя призна, че новото спортно предизвикателство му е помогнало да се адаптира към живота извън професионалния футбол.

"Спортът и добрата форма винаги са били огромна част от ежедневието ми. Винаги съм имал нужда от ясна цел и затова беше важно след пенсионирането да насоча усилията си към нещо конкретно. Дори по време на почивка знаех, че трябва да стана рано и да се храня правилно, защото сутринта ме чака бягане. Живях по този начин 25 години и за мен бе важно да запазя този ритъм“, допълни той.

Милнър, който през януари навършва 41 години, все още не е сигурен дали ще продължи с маратонските бягания, като намекна, че в бъдеще може да опита сили и в триатлона.

Богатата му кариера завърши през миналия сезон в Брайтън, след като преди това защитаваше цветовете на Лийдс, Суиндън, Нюкасъл, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул. На клубно ниво той завоюва 11 значими отличия, сред които титли от Висшата лига и триумф в Шампионската лига, и записа 61 участия за националния отбор на Англия.

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Снимки: Gettyimages