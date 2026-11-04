Дъждът се изля над Тенерифе, за да изпрати Хесус де Мигел след трагедията

Тенерифе потъна в скръб след трагичната смърт на 30-годишния нападател Хесус де Мигел. Стотици привърженици на местния тим се събраха пред стадион „Елиодоро Родригес Лопес“, за да отдадат почит на футболиста, който загуби живота си след тежкия сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно по време на мача между двата отбора в понеделник. Дъждът, който се изливаше над Санта Крус де Тенерифе, не успя да спре хората, дошли да оставят цветя, шалове, свещи и послания в памет на нападателя. Феновете се събраха пред вход №9 на стадиона – номерът, с който Де Мигел играеше за отбора. В един момент тишината беше нарушена от скандирания на името му и песните на привържениците.

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Rest in Peace Jesus de Miguel https://t.co/X6ZF8LHGVb — Elliah_zw.Sports🇿🇼 (@Elliahzw) November 4, 2026

„Тук никога не вали, дъждът дойде на острова заради Хесус… за да се сбогува с него“, сподели една от фенките на Тенерифе пред „Марка“. Думите ѝ обобщиха настроението на острова, който все още не може да приеме загубата на един от своите. Де Мигел беше на 30 години и бе извървял дълъг път, за да стигне до професионалния футбол, превръщайки се в част от историята на клуба. От Тенерифе вече обявиха, че в събота от 18:00 часа местно време на стадиона ще се състои общо поклонение в негова памет, а сред привържениците се появи и призив фланелката с №9 да остане завинаги негова.

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Снимки: Gettyimages