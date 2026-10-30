Манчестър Сити върви в правилна посока, убеден е Мареска

Само преди дни – в сряда, тимът на Манчестър Сити успя да надвие Брайтън след изпълнение на дузпи в мач от турнира за Купата на лигата в Англия. В съботния следобед двата отбора отново ще се изправят един срещу друг на „Етихад“, но в двубой от Премиър лийг. Мениджърът на Сити Енцо Мареска очаква ново сериозно изпитание.

„Това, което в Брайтън правят, го правят много добре. Атакуват много добре – крайните защитници, крилата и атакуващите полузащитници. Все още е твърде рано за всички клубове, но те се справят много добре. Причината да е толкова трудно да се играе срещу Брайтън е, че винаги играят агресивно и напред. Вкарват три, четири, пет гола. Ето защо ти трябва правилният баланс. Така че ще бъде труден мач, а къде ще бъдат в края на сезона, не знам“, заяви наставникът на „гражданите“.

„Ще ни бъде трудно, защото съперникът се представя силно, независимо кой е насреща им. Винаги искат да играят агресивно и напред. Ще се опитаме да направим най-доброто, на което сме способни. Ако става въпрос за отмъщение, това е повече за тях, отколкото за нас“, продължи Мареска.

Той зарадва с новината, че има само един контузен футболист в лицето на Антоан Семеньо.

Италианецът коментира специално нашумелия мениджър на Брайтън Фабиан Хюрцелер. След края на мача за „Карабао Къп“ Хюрцелер изрази мнение, че Сити е имал късмет.

„Знаехме, че това е трудно изпитание за нас. Отново казвам, това е неговото мнение [че Сити са имали късмет]. Всеки мениджър може да каже нещо различно. Опитваме се да подготвим мача, знаейки какво ще направят“, обясни Мареска.

Мениджърът на „гражданите“ е впечатлен от своя футболист Раян Шерки: „Той може да бъде лидер на отбора, да! Но мисля, че е важно всички играчи да направят крачка напред в такива неща, по отношение на лидерството, и със сигурност е много добре от страна на Раян!“

Треньорът обърна внимание и на неточностите напоследък в играта на титулярния страж Джанлуиджи Донарума. Срещу „чайките“ в сряда той беше заменен от резервния вратар Херонимо Рули. В тази връзка сега Мареска беше запитан дали Джио е незаменим, или пък може да седне на пейката и за мачовете от първенството. Наставникът обаче обясни, че приема сънародника си за „непоклатим“ титуляр.

„В крайна сметка, всеки играч прави грешки. Важното е да продължиш напред, да разбереш причината, да се поучиш от тази грешка и просто да продължиш напред.

В този момент говорим за Джио, но само си спомнете спасяването в последните минути срещу Манчестър Юнайтед като гост... Всички играчи правят грешки в определени моменти от сезона, понякога това коства точки, друг път - не, защото имаме късмет. Но мисля, че това е нормален процес за него. В отбора няма недосегаеми. Но в момента съставът ни е „Джио и другите десетима“, обясни мениджърът.

Ман Сити продължава да е лидер в шампионата, като едва в последния кръг допусна загуба. Кои отбори ще са в топ 6 този сезон?

„Всеки сезон може да има една или две изненади. Сега нивото е толкова изравнено, че можеш да загубиш точки срещу всеки отбор. Това е много добре за Висшата лига, защото никога не знаеш какво ще стане“, смята Мареска.

Бившият мениджър на Челси е начело на „гражданите“ от само четири месеца.



„Вървим в правилната посока. След толкова много години на смяна на мениджъра и играчите е нужно време, за да започнеш отново да се бориш за трофеи. Хубавото в клуба е, че сме конкурентоспособни“, отчита Мареска.

В края наставникът беше помолен да коментира поредни проблеми на Джак Грийлиш, който е собственост на Сити, но играе в Евертън под наем. Там бившият национал на Англия беше наказан от клуба за лоша дисциплина, след като пропуснал тренировка без разрешение.

„Не е коректно да говоря за Джак в този момент, защото той е играч на Евертън и нямам цялата информация. Той е добро момче, добро момче с голямо сърце“, завърши Мареска.

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