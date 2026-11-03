Мареска: Сезонът не е спринт, а маратон, не можем да разчитаме само на Холанд

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска подчерта необходимостта да разпределя натоварването на футболистите си преди гостуването на РБ Лайпциг в Шампионската лига. Италианецът заяви, че наред с резултатите сега трябва да мисли и за състоянието на състава в решителните месеци от сезона. Той призова и останалите играчи да помагат на Ерлинг Холанд с отбелязването на голове.

„Казвал съм много пъти, че това не е кратко бягане. Не е спринт, а маратон. Трябва да мислим за 65 мача. За мен сега е много важно да печелим по начина, по който се опитваме да играем“, заяви Мареска.

Демикелис повдигна завесата преди сблъсъка с Ман Сити

Треньорът обясни и защо конкуренцията в състава и ротациите са необходими при толкова натоварена програма.

„Участваме във всички турнири, имаме много мачове, а същевременно разполагаме с 20 футболисти в първия отбор, всичките много добри. Хубаво е да има конкуренция между тях. Разбира се, важно е да печелим, но също така е много, много важно през февруари, март и април, когато ще стане още по-вълнуващо, всички да бъдат на разположение и в добра физическа форма“, обясни той.

Мареска коментира и ролята на Холанд, като изтъкна, че отговорността пред гола трябва да бъде споделена.

„Много е важно във всеки мач да създаваме положения. Разбира се, когато Ерлинг е на терена, е по-добре, защото знаеш, че ще вкара или ще бъде близо до гола. Същевременно не можем да разчитаме на него във всеки двубой. Нужно е и останалите да бележат. Мисля, че до момента последният мач срещу Брайтън беше единственият, в който не отбелязахме. Радваме се, когато Ерлинг е на терена, но трябва и другите да вкарват“, допълни мениджърът пред официалния сайт на клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google