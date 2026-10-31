Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Манчестър Сити 0:1 Брайтън, "чайките" пропуснаха шанс за втори гол

  • 31 окт 2026 | 17:33
  • 2021
  • 2

Манчестър Сити и Брайтън играят при резултат 0:1. Ясин Аяри откри резултата в 11-ата минута.

След няколко неуспешни опити на домакините да атакуват “чайките” създадоха първата по-сериозна опасност. Хусанов се намеси, за да отклони едно центриране. В 11-ата минута Гомес получи топката по дясното крило и центрира отлично. Нунеш се размина с топката, Де Кайпер я насочи към Аяри и той я прати в мрежата. Тимът на Мареска вдигна темпото и опита да притисне съперника, но без голям успех.

Ндиайе пропусна една добра възможност, след като засече центриране на Андерсън. Малко по-късно бившият играч на Евертън отново стреля, но прати топката в ръцете на вратаря. Елиът Андерсън провали една прекрасна възможност. Той бе изведен в наказателното поле и имаше време и пространство да намери съотборник или да стреля, но първото му докосване бе много слабо и защитник го блокира. Холанд също пропусна един шанс, като нетипично за него не успя да уцели топката.

Мареска даде почивка на някои от основните си играчи през седмицата и сега те се завръщат в стартовия състав. Той е направил две промени от мача с Астън Вила преди седмица. Матеус Нунеш е титуляр за сметка на Марк Геи, като се очаква Хусанов да мине в центъра на защитата. Буади получава шанс за изява в халфовата линия. Той е в стартовата единайсеторка на мястото на Раян Шерки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Доброто момче със златно сърце, което обича да си пийва

Доброто момче със златно сърце, което обича да си пийва

  • 31 окт 2026 | 12:31
  • 7865
  • 1
Емилиано Мартинес: Пръстът ми е като наденица, плаках всяка нощ

Емилиано Мартинес: Пръстът ми е като наденица, плаках всяка нощ

  • 31 окт 2026 | 12:09
  • 6273
  • 0
Астън Вила ще съди Джейми Карагър за обиди

Астън Вила ще съди Джейми Карагър за обиди

  • 31 окт 2026 | 10:03
  • 5992
  • 10
Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

  • 31 окт 2026 | 08:01
  • 3098
  • 20
Барселона ще търси завръщане към победите срещу закъсалия Алавес

Барселона ще търси завръщане към победите срещу закъсалия Алавес

  • 31 окт 2026 | 07:39
  • 3878
  • 3
Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

Милан ще опита да спре устрема на Интер в Дерби дела Мадонина

  • 31 окт 2026 | 07:01
  • 6785
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

  • 31 окт 2026 | 16:52
  • 31013
  • 76
Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 15:51
  • 27530
  • 58
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 5844
  • 14
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 16899
  • 33
България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

  • 31 окт 2026 | 13:58
  • 8268
  • 42
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 12798
  • 4