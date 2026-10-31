Манчестър Сити 0:1 Брайтън, "чайките" пропуснаха шанс за втори гол

Манчестър Сити и Брайтън играят при резултат 0:1. Ясин Аяри откри резултата в 11-ата минута.



След няколко неуспешни опити на домакините да атакуват “чайките” създадоха първата по-сериозна опасност. Хусанов се намеси, за да отклони едно центриране. В 11-ата минута Гомес получи топката по дясното крило и центрира отлично. Нунеш се размина с топката, Де Кайпер я насочи към Аяри и той я прати в мрежата. Тимът на Мареска вдигна темпото и опита да притисне съперника, но без голям успех.

Ндиайе пропусна една добра възможност, след като засече центриране на Андерсън. Малко по-късно бившият играч на Евертън отново стреля, но прати топката в ръцете на вратаря. Елиът Андерсън провали една прекрасна възможност. Той бе изведен в наказателното поле и имаше време и пространство да намери съотборник или да стреля, но първото му докосване бе много слабо и защитник го блокира. Холанд също пропусна един шанс, като нетипично за него не успя да уцели топката.

Мареска даде почивка на някои от основните си играчи през седмицата и сега те се завръщат в стартовия състав. Той е направил две промени от мача с Астън Вила преди седмица. Матеус Нунеш е титуляр за сметка на Марк Геи, като се очаква Хусанов да мине в центъра на защитата. Буади получава шанс за изява в халфовата линия. Той е в стартовата единайсеторка на мястото на Раян Шерки.

Your team to take on Brighton! 💪🩵 XI | Donnarumma, Nunes, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernández, Ndiaye, Doku, Haaland SUBS | Rulli, Guéhi, Kovačić, Cherki, Reis, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/mahJN7BVO1 — Manchester City (@ManCity) October 31, 2026

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Снимки: Imago