Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред репортерите на летище "Васил Левски" след завръщането на отбора от Чехия. Вчера "сините" спечелиха гостуването си на Виктория (Пилзен) с 2:1 и записаха първа победа в основната фаза на Лига Европа.

"Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира.

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Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа.

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Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор", каза Георги Костадинов.

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Снимки: Борислав Трошев