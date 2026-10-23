Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 1399
  • 9

Спортният директор на Левски Георги Костадинов говори пред репортерите на летище "Васил Левски" след завръщането на отбора от Чехия. Вчера "сините" спечелиха гостуването си на Виктория (Пилзен) с 2:1 и записаха първа победа в основната фаза на Лига Европа.

"Изиграхме един много солиден мач. Мач, в който показахме самочувствие и класа. Показахме, че играем европейски мачове не просто да покажем присъствие, а да си заслужим уважението на отборите в Европа. Дано продължим в следващия етап на турнира.

Левски вече е на родна земя
Левски вече е на родна земя

Футболистите трупат самочувствие и с качествата, които притежават, нямам съмнение, че ще продължат с добрите игри. Бях доста спокоен. Бях убеден, че ще изиграем силен мач, трябва и доза шанс, за да спечелиш. Много съм доволен, че те за пореден път изпълниха плана на 100%. Показаха зрялост и се поздравихме с една заслужена победа.

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!
Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Доста бързо отговорихме след техния гол, това много ме зарадва. Това показва характера и глада за победа. Чувството бе уникално, толкова много левскари. Благодаря им сърдечно. Те отново завзеха чуждия стадион и показаха как се подкрепя един отбор", каза Георги Костадинов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

  • 23 окт 2026 | 16:55
  • 2975
  • 2
Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

Еду Гаспар ще помага и на английския клуб на Бостанджиев

  • 23 окт 2026 | 15:07
  • 2931
  • 3
Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

Испанец в преговори да поеме България, предложили на БФС носител на ШЛ с Байерн

  • 23 окт 2026 | 15:02
  • 1688
  • 1
Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

Славия тества безгрешния Септември, пловдивско дерби в деветия кръг при U18

  • 23 окт 2026 | 14:38
  • 525
  • 0
Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6055
  • 23
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6936
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 6936
  • 28
Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

Вихрен 1:1 Марек, червен картон за човек от щаба на домакините

  • 23 окт 2026 | 16:55
  • 2975
  • 2
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 22681
  • 56
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 20837
  • 30
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 6485
  • 4