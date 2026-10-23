Левски: "Синьото" море заля Пилзен

От Левски отбелязаха големия си успех на европейската сцена със специална публикация в социалните мрежи. "Синте" удариха Виктория (Пилзен) с 2:1, което бе първата им победа на Стария континент като гости този сезон, както и се наложиха над съперник в тази фаза от Лига Европа за първи път от 2010 година насам. Визитата им пък бе първата успешна в рамките на групова или основна фаза от втория по сила турнир под шапката на УЕФА от 2009 година насам. Тогава те победиха Лацио на "Олимпико" с 1:0.



А в Чехия левскарите доминираха не само на терена, но и по трибуните, където в голяма част от двубоя се чуваше именно скандирането на българските фенове. По този повод пресслужбата на българския шампион излезе със специалната публикация, посветена на триумфа, койтонакара всички обичащи Левски и българския футбол да мечтаят за една още по-успешна кампания в Европа.



"За тези вечери живеем! "Левски" постигна историческа победа над "Виктория", а "синьото" море заля Пилзен. Благодарим ви, левскари!", написаха от клуба във Facebook.

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