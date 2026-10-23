Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Героите за Левски с обръщение към феновете след победата в Пилзен

  • 23 окт 2026 | 10:33
  • 414
  • 0

Героите за Левски - Евертон Бала и Рейналдо, които отбелязаха двете попадения за победата с 2:1 над Виктория (Пилзен), направиха кратко обръщение към "сините" фенове след края на срещата на "Доосан Арена". Тимът на Хулио Веласкес стигна до първи успех в основната фаза на Лига Европа, като вече има 4 точки в своя актив.

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!
Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

"Много сме щастливи от победата, поздравления за целия отбор. Плюс 3 точки. Само Левски!", заявиха двамата бразилци във видео, разпространено в социалните мрежи на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 1993
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 627
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 389
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 370
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 373
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 4310
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 203501
  • 522
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 267264
  • 560
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 7754
  • 11
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 11069
  • 8
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 1845
  • 0
Веласкес: Този мач показа колко сме израснали

Веласкес: Този мач показа колко сме израснали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 20629
  • 26