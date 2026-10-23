Героите за Левски с обръщение към феновете след победата в Пилзен

Героите за Левски - Евертон Бала и Рейналдо, които отбелязаха двете попадения за победата с 2:1 над Виктория (Пилзен), направиха кратко обръщение към "сините" фенове след края на срещата на "Доосан Арена". Тимът на Хулио Веласкес стигна до първи успех в основната фаза на Лига Европа, като вече има 4 точки в своя актив.

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"Много сме щастливи от победата, поздравления за целия отбор. Плюс 3 точки. Само Левски!", заявиха двамата бразилци във видео, разпространено в социалните мрежи на клуба.

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