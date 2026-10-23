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Чехите признаха, че от Виктория (Пилзен) са отстъпвали по много неща пред Левски

  • 23 окт 2026 | 06:46
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Българският шампион Левски направи пореден силен мач на международната сцена и за първи път от 2010 година записа победа в групова или основна фаза на Лига Европа. "Сините" се наложиха с 2:1 при визитата си на Виктория (Пилзен) в третия кръг от втория етап на турнира, а солидното им представяне бе отчетено не само от техните привърженици, но и от медиите в Чехия.

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Livesport.cz отчита липсата на ефективност, като западнобохемците не са сполучили със завършващия удар. "Дългите топки работеха, финалните не толкова", пишат от изданието.

Също така в тази платформа отчитат и превъзходството, което българите са имали по трибуните. Не просто това, а и допълват, че от страна на домакините "дванадесетият играч липсваше", докато привържениците на Левски са били по-малко на стадиона в Пилзен, но са били доста по-активни, както и са били по-атрактивни за показване по време на телевизионното предаване на сблъсъка.

От официалния сайт на Виктория пък публикуваха изявлението на старши треньора на отбора, в което той споделя главната вина на своите играчи. "Продължаваме да правим едни и същи грешки и това наистина прави нещата трудни", казва Радослав Ковач.

"Западнобохемците се върнаха към ерата на пропуски в защита, които съсипаха началото на сезона", допълват от сайта sport.cz, като там повтарят и тенденцията за неефективната атака, която е осъществила много центрирания, но никой не се е възползвал от тях.

Така Левски натрупа необходимия международен престиж и с интерес родните фенове ще чакат нова инвазия на поредния стадион за нова силна феерия в "синьо". Първо обаче родните шампиони ще имат домакинство на "Васил Левски" срещу отбора на Ягелония, който показа, че може лесно да допуска голове при вчерашната си загуба от Андерлехт с 0:3.

Срещата в "Борисовата градина" предстои на 5 ноември от 19:45 часа българско време, когато ще разберем дали "сините" ще запишат първата си победа в Лига Европа и пред родна публика.

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