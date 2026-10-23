Съмнителни вибрации забавиха полета на Левски

Чартърният полет на Левски от Прага към София беше забавен с повече от 30 минути, предаде репортер на Sportal.bg. "Сините" трябваше да излетят от чешката столица в 14:00 часа, но това не се случи заради един от куфарите.

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Причината е, че от него са се чували вибрации, заради които се наложи намеса на полицията. След проверката стана ясно, че вътре е била забравена включена електрическа машинка на някой от пътуващите в самолета. Когато всичко отмина, шампионите отпътуваха обратно за България.

Само осем отбора имат повече победи от Левски в Европа този сезон

Снощи Левски постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа. Отборът на Хулио Веласкес спечели с 2:1 гостуването си на Виктория (Пилзен) от третия кръг на надпреварата и вече има 4 точки в актива си. Към момента "сините" се намират на 17-о място в класирането, а следващото европейско предизвикателство е домакинство на Ягелония (5 ноември).

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