Георги Иванов влиза в УНСС, ще говори пред студенти и докторанти с човек от ЦСКА

Президентът на БФС Георги Иванов ще проведе майсторски клас в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) пред студенти и докторанти с интерес към футбола като бизнес.

Темата ще е: „Футболът 2030: икономика на следващо ниво“. Освен Иванов в събитието ще участва и представител на ЦСКА, който все още не е упоменат.

Студентите от УНСС ще трябва да решат свързан с темата практически казус, а победителят ще спечели едномесечен стаж в централата на БФС в Бояна.

Събитието на БФС в УНСС, насочено за студентите и докторанти с интерес към футболните процеси отвътре, е насрочено за 3 декември от 10:00 часа в зала „Тържествена“.

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