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Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

  • 23 окт 2026 | 00:27
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата на тима с 2:1 над Виктория (Пилзен). Специалистът е на мнение, че “сините” са показали израстване, за да могат да спечелят подобни мачове.

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“Ключът бе в отношението и поведението на отбора. Много съм горд от отбора и феновете, които отново създадоха тази синергия. Атмосферата беше страхотна. Ние разбрахме спецификите на двубоя и да различаваме различните моменти. Когато бе необходимо, увеличавахме темпото, а когато трясваше, задържахме топката. Днес нашият отбор показа сериозно израстване. Доминирахме в различни компоненти, което е много важно в такива мачове. Много съм щастлив. Най-напред за феновете. С такава подкрепа е нормално да постигаме такива резултати. Развитието ни трябва да бъде в различни аспекти и всеки един от клуба заслужава тези моменти. До момента представянето ни е много позитивно. Всеки един от съперниците ни е солиден отбор”, каза Веласкес.

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