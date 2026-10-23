Рейналдо: Раздадохме се докрай, подкрепата на феновете е истинска лудост

Футболистът на Левски Рейналдо сподели радостта си след победата с 2:1 при гостуването на Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Той имаше ключов принос за успеха на „сините“, като се отличи с гол и асистенция.

„Много съм щастлив. Първо искам да благодаря на Господ. Всички се раздадохме от първата до последната минута. Това е момент на огромно щастие“, заяви Рейналдо.

„Ще продължим да работим. За нас всеки един мач е като финал“, допълни футболистът на Левски.

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Той благодари и на привържениците, които подкрепиха отбора в Чехия.

„Мисля, че това е истинска лудост. Където и да играем, феновете винаги са зад нас“, завърши Рейналдо.

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