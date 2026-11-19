Никола Цолов с две номинации за най-престижните награди в моторните спортове

Българският пилот Никола Цолов получи две номинации за наградите на авторитетното британско моторспорт списание Autosport.

Българския лъв е сред номинираните в категорията „Новак на годината“, както и сред финалистите в категорията „Пилот на годината при едноместните автомобили с открити колела“ извън Формула 1.

Who was your Rookie Of The Year? ⭐️ Cast your vote here: https://t.co/kDgSXF8Qci https://t.co/p9Bs63z8YZ — Autosport (@autosport) November 19, 2026

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Право да се борят за наградата „Новак на годината“ имат професионални пилоти, които се състезават за първа година в своята категория. Първият носител на приза е Дженсън Бътън, като световният шампион във Формула 1 за сезон 2009, взе отличието през 2000, когато дебютира във Формула 1. Сред носителите на наградата са още Лис Хамилтън, Себастиан Фетел, Макс Верстапен, Шарл Леклер и Оскар Пиастри.

В категорията „Новак на годината“ освен Никола са номинирани още петима пилоти: Рафаел Камафа (Формула 2), Арвид Линдблад (Формула 1), Виктор Мартен (Световен шампионат за издръжливост), Диого Морейра (MotoGP) и Фреди Слейтър (Формула 3).

Who gets your vote? 🗳️ https://t.co/kDgSXF8imK https://t.co/kduc2XnuIy — Autosport (@autosport) November 19, 2026

Никола Цолов може да е №1 в историята на Ред Бул във Формула 2

Никола и Камара се борят за титлата във Формула 2 тази година, като и за двамата 2026 е дебютният им пълен сезон в шампионата.

Селекцията на пилотите при едноместните болиди извън Формула 1 е още по-силна - освен Никола, тук са Камара, Джейк Денис (вицешампион във Формула Е), Алекс Палоу (шампион в Индикар), Уго Угочукву (шампион във Формула 3) и Паскал Верлайн (световен шампион във Формула Е).

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Гласуването във всички категории започва днес и приключва на 12 януари, връчването на наградите ще е на 3 февруари догодина. Всеки, който иска може да гласува на сайта на списание autosport.com.

В отделните категории може да гласувате тук.

Никола Цолов: Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1

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Снимки: Gettyimages