Кристиан Димитров: Удържахме натиска на Виктория, с тези фенове се чувствахме като у дома

Капитанът на Левски Кристиан Димитров коментира победата с 2:1 при гостуването на Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Той отличи тактическата дисциплина на „сините“ и благодари на привържениците за подкрепата.

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„Изиграхме добре тактически мача. Бяхме се подготвили много добре. Сами видяхте, че последните 15 минути бяха много тежки за нас, но удържахме техния натиск. Това бяха най-тежките минути“, заяви Димитров.

„Искам да благодаря на феновете. Бяха невероятни, чувствахме се като у дома“, допълни бранителят на Левски.

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