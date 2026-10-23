Кристиан Димитров: Удържахме натиска на Виктория, с тези фенове се чувствахме като у дома

Капитанът на Левски Кристиан Димитров коментира победата с 2:1 при гостуването на Виктория (Пилзен) в Лига Европа. Той отличи тактическата дисциплина на „сините“ и благодари на привържениците за подкрепата.
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„Изиграхме добре тактически мача. Бяхме се подготвили много добре. Сами видяхте, че последните 15 минути бяха много тежки за нас, но удържахме техния натиск. Това бяха най-тежките минути“, заяви Димитров.
„Искам да благодаря на феновете. Бяха невероятни, чувствахме се като у дома“, допълни бранителят на Левски.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google