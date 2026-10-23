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Кабонго: Ако бяхме изиграли добър мач в последната третина, щяхме да разгромим Левски

  • 23 окт 2026 | 14:02
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Голмайсторът на Виктория (Пилзен) срещу Левски Кристоф Кабонго се ядосваше от загубата на тима си в Лига Европа. Той обаче продължава да вярва, че отборът може да спечели достатъчно точки, въпреки че част от следващите съперници са Бенфика, Борнемут, Реал Сосиедад и Ягелония

"Вярвам в чудеса. Вярвам, че сме способни да обърнем нещата и да победим всички съперници, с които ще играем. И всички трябва да вярваме в това. Нямаме друг избор. Лига Европа продължава да е приоритет, всеки мач е приоритет", каза нападателят след вчерашното поражение.

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"Мисля, че ако бяхме изиграли добър мач в последната третина, щяхме да разгромим Левски. Те се защитаваха добре, бяха солидни в отбрана. Но от наша страна просто не бяхме точни и перфектни", каза чехът, който е от конгоански произход.

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"Със сигурност е въпрос и на психика. Всеки играч, който излиза на терена, го носи някъде в подсъзнанието си. Трябва да се хванем за някой мач, в който нищо подобно няма да се случи. Всеки от нас ще осъзнае, че този период вече е зад нас. Самочувствието ни ще се повиши. Нямам представа защо е така. Вероятно просто е някаква лоша аура, която витае около отбора. Но аз се вглеждам в себе си и всеки играч би трябвало да прави същото. Трябваше да вкараме гол, преди те да ни вкарат. И аз можех да отбележа и щеше да е 1:0 за нас. Това е моя грешка", призна вината си Кабонго

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Снимки: Startphoto

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