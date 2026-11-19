Апелативната комисия на БФС отхвърли жалбата на ФК Дунав Русе относно наказания след мача с Левски от efbet Лига в края на октомври.
Дунав загуби срещата с 0:1, а след мача Дисциплинарната комисия наказа клуба с глоба от 5120 евро за обиди към длъжностни лица от Светлин Симеонов – член на УС и Спортно-технически директор на ФК Дунав, плюс допълнителни около 2000 евро за провинения на феновете по време на мача.
Решение на Апелативната комисия на БФС:
"По жалба на ФК Дунав гр. Русе срещу решение на ДК при БФС от 03.11.2026 г.
Апелативната комисия /АпК/ след като се запозна с обстоятелствата по жалбата и я разгледа по същество:
РЕШИ:
Остава без уважение жалбата на ФК Дунав гр. Русе.
Потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 03.11.2026 г. като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване."