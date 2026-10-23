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Капитанът на Виктория (Пилзен): Искахме да счупим лошия късмет срещу Левски, можехме да победим

  • 23 окт 2026 | 10:04
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Капитанът на Виктория (Пилзен) Патрик Хрошовски е наясно, че отборът му е далеч от достигане до елиминационната фаза на Лига Европа. 34-годишният словашки халф заяви пред репортери след домакинска загуба с 1:2 от Левски, че тимът има всичко необходимо, за да победи съперник от рaнга на "сините". Въпреки това, чехите останаха без точка след третия кръг.

Ако иска да запази някакви шансове да стигне поне до първите 24 състава в Лига Европа, Виктория трябва да вземе точки още в следващия си европейски мач срещу норвежкия Лилестрьом.

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"Ще бъде трудно с промоцията. Сега имаме съперник, срещу когото може би ще играем по-добре. Искахме да счупим лошия късмет срещу Левски. Защото имахме домакински мач срещу съперник, който беше победим", каза Хрошовски.

Българският отбор спечели за първи път в лигата и за разлика от Пилзен вече има четири точки в таблицата. "Съперникът показа известно качество, но ние имахме необходимото, за да спечелим мача. За съжаление, улеснихме ги. Ще бъде трудно, но сега трябва да преминем основно към лигата, защото трябва да се изкачим нагоре в нея", каза роденият в Приевидза словашки халф.

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"И двата им гола дойдоха от дори не големи положения. Допуснахме първия точно преди почивката, втория - не след дълго след като успяхме да изравним. И това беше решаващият момент.

"Изравнителният гол трябваше да е предимство на наша страна, но веднага допуснахме гол за 1:2. Бяхме наредени правилно тогава, имахме десет играчи пред топката. Но те просто ни победиха с едно вертикално подаване и от него вкараха лесен гол. Това беше решаващият фактор", каза Хрошовски.

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Снимки: Startphoto

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