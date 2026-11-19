Краси Петров: Взех едно от най-трудните решения, разделяме се с Левски

Красимир Петров отправи емоционално послание към привържениците на Левски след края на тригодишния си период като главен скаут на „сините“. Той изрази гордост от постигнатото заедно с Георги Коруджиев, като открои спечелената шампионска титла, участието в основната фаза на Лига Европа и привличането на редица футболисти. Петров подчерта, че решението да напусне клуба е лично и осъзнато.

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Ето какво написа Краси Петров:

„Днес затварям една от най-значимите страници в професионалния си живот – три невероятни години, в които имах честта и привилегията да бъда част от ПФК „Левски“ София като главен скаут.

Три години, изпълнени с много работа, предизвикателства, отговорност, незабравими емоции и най-вече – резултати, с които вярвам, че всички, свързани с клуба, могат да се гордеят.

Заедно успяхме да изградим отбор, който върна „Левски“ на върха на българския футбол. След 17 години чакане клубът отново спечели шампионската титла и достигна до основната фаза на Лига Европа.

През този период привлякохме футболисти като Акрам Бурас, Майкон, Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Груич, Мубарик, Сержиньо и много други, които станаха важна част от спортните успехи на отбора.

Особено съм горд с факта, че успяхме да постигнем тези резултати благодарение на ясна визия, правилни решения, последователност и силна екипна работа. Доказахме, че когато разполагаш с правилните хора, доверие и обща посока, можеш да постигнеш дори повече от първоначалните очаквания. Именно това беше в основата на нашата работа през тези три години.

Зад всяко едно от тези имена стоят хиляди часове работа, анализи, пътувания, разговори, трудни решения и безсънни нощи. Стоят ясна визия, последователност и най-вече вярата, че можем да изградим нещо устойчиво и стойностно.

Постигнатите резултати са най-голямото доказателство за извървения път. Успяхме не само да допринесем за изграждането на конкурентоспособен отбор, но и да привлечем и развием футболисти, които повишиха значително своята пазарна стойност и се превърнаха във важна част от развитието на клуба. Това не се случва случайно, а е плод на последователна работа, правилни решения и общите усилия на много хора.

Искам да изразя своята специална благодарност към г-н Наско Сираков, г-н Даниел Боримиров и г-н Антон Краус за доверието, подкрепата и възможността, която ни дадоха през тези години. Благодаря им, че повярваха в мен и Георги Коруджиев, предоставиха ни необходимата свобода и отговорност да реализираме идеите си и ни позволиха да дадем най-доброто от себе си в работата си. Искрено вярвам, че с постигнатите резултати успяхме да оправдаем това доверие.

След всичко, през което преминахме, и всичко, което постигнахме, дойде моментът да взема едно от най-трудните решения в професионалния си път и да се разделя с Левски.

Това е лично и осъзнато решение, което вземам с уважение към клуба, към хората, с които съм работил, и с удовлетворение от постигнатото през тези години.

Нашият професионален път с Георги Коруджиев в „Левски“ приключва. Затваряме тази страница с високо вдигнати глави, с чиста съвест и с убеждението, че дадохме всичко от себе си. Гордеем се с постигнатите резултати и с приноса, който успяхме да дадем за развитието на клуба.

Благодаря на всички колеги, треньори, футболисти и хора, с които споделяхме ежедневните предизвикателства, отговорността и незабравимите моменти през тези години.

Благодаря и на привържениците на „Левски“ за подкрепата, която оказваха на отбора и на всички нас. Тя беше важна част от пътя към постигнатите успехи.

Завършвам този етап с най-добри чувства, с уважение към институцията ПФК „Левски“ и с удовлетворение от свършената работа. Пожелавам успех на всички, които ще продължат да работят за развитието на клуба и за реализирането на бъдещите му цели.“

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