Европейски шампион с Италия и носител на ШЛ с Челси пропуска двубоя с Левски от Лига Европа

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Един от най-опитните футболисти в състава на Марсилия Емерсон Палмиери ще пропусне домакинството на френския гранд срещу Левски в сблъсък от основната фаза на Лига Европа.

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Крайният бранител получи контузия в коляното преди малко повече от две седмици, когато бе заменен в началото на мача с Тулуза, спечелен с 2:0.

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При победите над Байер (Леверкузен) и Ланс в зоната на ляв краен бранител игра швейцарецът Улисес Гарсия. Той обаче не успя да се отличи с ключови отигравания.

По всяка вероятност именно Гарсия ще стартира в лявата зона на защитата, като Емерсон Палмиери, който спечели европейската титла с Италия и Шампионската лига с Челси, ще пропусне двубоя с Левски.

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