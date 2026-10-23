Над 10 000 зрители видяха на живо победата на Левски в Пилзен

Снощи Левски записа първата си победа в основната фаза на Лига Европа, след като спечели с 2:1 гостуването си на Виктория (Пилзен) от третия кръг на надпреварата. На трибуните на "Доосан Арена" са присъствали 10 143 зрители, от които около 2000 бяха "сините" привърженици.

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Гостуващият сектор не успя да събере всички български фенове, които оказаха сериозна подкрепа на своите любимци. Футболистите на Хулио Веласкес се отблагодариха с голове на Евертон Бала и Рейналдо, които се оказаха напълно достатъчни за успеха.

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Най-посетеният мач е бил този между Селтик и Селта, на който е имало 48 374 души. Топ 3 допълват Ювентус - Рен (41 554) и Бешикташ - Кристъл Палас (38 622).

🏟️ Celtic Park wins the attendance race in 🟠 UEL MD3. https://t.co/N7nZCjpwhY — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 23, 2026

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