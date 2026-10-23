Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Над 10 000 зрители видяха на живо победата на Левски в Пилзен

  • 23 окт 2026 | 10:44
  • 268
  • 0

Снощи Левски записа първата си победа в основната фаза на Лига Европа, след като спечели с 2:1 гостуването си на Виктория (Пилзен) от третия кръг на надпреварата. На трибуните на "Доосан Арена" са присъствали 10 143 зрители, от които около 2000 бяха "сините" привърженици.

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!
Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Гостуващият сектор не успя да събере всички български фенове, които оказаха сериозна подкрепа на своите любимци. Футболистите на Хулио Веласкес се отблагодариха с голове на Евертон Бала и Рейналдо, които се оказаха напълно достатъчни за успеха.

Левски: "Синьото" море заля Пилзен
Левски: "Синьото" море заля Пилзен

Най-посетеният мач е бил този между Селтик и Селта, на който е имало 48 374 души. Топ 3 допълват Ювентус - Рен (41 554) и Бешикташ - Кристъл Палас (38 622).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

  • 23 окт 2026 | 09:16
  • 1999
  • 0
Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

Симеон Митев: Срещу младите винаги е трудно

  • 23 окт 2026 | 09:12
  • 627
  • 0
Живко Бояджиев: Рилци е опасен

Живко Бояджиев: Рилци е опасен

  • 23 окт 2026 | 09:10
  • 390
  • 0
Добромир Дафинов: Ще е битка

Добромир Дафинов: Ще е битка

  • 23 окт 2026 | 09:07
  • 371
  • 0
Йордан Миленов: Във възход са

Йордан Миленов: Във възход са

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 373
  • 0
Валери Божинов обяви нов директор в Левски

Валери Божинов обяви нов директор в Левски

  • 23 окт 2026 | 09:05
  • 4321
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 203525
  • 524
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 267280
  • 561
Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

Чехите категорични: Левски доминира и на терена, и на трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:46
  • 7776
  • 11
Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

Признание! В Дания отчетоха превъзходство за ЦСКА и на терена, и по трибуните

  • 23 окт 2026 | 06:25
  • 11080
  • 8
ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

ЦСКА 1948 и окрилените "канарчета" откриват кръга в Бистрица

  • 23 окт 2026 | 08:00
  • 1852
  • 0
Веласкес: Този мач показа колко сме израснали

Веласкес: Този мач показа колко сме израснали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 20632
  • 26