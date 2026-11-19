Бивш играч на Ботев (Пд) изуми с представянето в Марсилия, гласят го за титуляр срещу Левски

Бившият футболист на Ботев (Пловдив) Точукву Нади се представя много силно с екипа на Олимпик (Марсилия) и почти сигурно ще е титуляр за френския гранд срещу Левски. 23-годишният нигерийски национал е класифициран като третия най-добър футболист на отбора и заради него на пейката се озоваха две от големите звезди на европейския клубен шампион от 1993 година.

Двата тима се изправят един срещу друг на 26 ноември (четвъртък) от 19:45 часа в двубой от основната фаза на Лига Европа, който ще се играе на “Стад Велодром”.

Изданието “Ла Прованс” прави обширен анализ за възхода на Олимпик, който е в серия от 5 поредни шампионатни победи, в който набляга и на “прераждането” на Нади.

Бившият дефанзивен халф на Ботев е с третата най-висока оценка за представянето си от началото на сезона.

Заради него звезди като Кондогбия и английският национал Анхел Гомес все по-често са на пейката.

Най-високо оценен е треньорът Брюно Женезио (5,68 по десетобалната система). След него се нареждат звездата и голмайстор на отбора Амин Гуири (5,5), Пиер-Емил Хьойберг (5,45) и Точукву Нади (5,4).

В друг материал на същото авторитетно издание пише следното за Нади: “В края на октомври Точукву Нади изглеждаше сигурен кандидат за напускане, но постепенно успя да промени нещата в своя полза. Нигерийският полузащитник, привлечен от Зулте Варегем за около шест милиона евро, първоначално срещна трудности при утвърждаването си, а след това не игра заради контузия в коляното, получена срещу Монако в края на август.

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Завръщането му в началото на октомври му позволи да се възползва от отсъствията и несигурността в халфовата линия на марсилци. Той записа поредица от участия като титуляр – срещу Анже, Льо Авър, Тулуза и Ланс. В последните си седем мача той е на терена общо 466 минути (включително пет пъти като титуляр), като е завършил успешно 264 от своите 286 паса – успеваемост от 92,2%. Този прогрес му отвори и вратите към националния отбор на Нигерия. След като бе повикан за мачовете срещу Танзания от квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 г., Ннади записа първия си мач като титуляр за „Супер орлите“ при победата на Нигерия с 3:1 на 13 ноември.”

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