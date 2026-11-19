Младен Кашчелан вече има работна виза и утре ще седне за първи път на резервната скамейка на Септември

Старши треньорът на Септември Младен Кашчелан вече ще може да седи на пейката на водения от него отбор, след като получи работната си виза. Черногорецът беше назначен на поста на 24-и октомври, но тъй като не е гражданин на Европейския съюз, имаше нужда от малко по-дълга процедура.

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Така новият наставник на "септемврийци" ще води състава си реално от пейката утре (20-и ноември) от 18:00 часа на националния стадион "Васил Левски" срещу Локомотив (Пловдив), след като досега гледаше срещите от трибуните.

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