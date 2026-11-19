Капитанът на ЦСКА 1948: Желанието ми да помогна е огромно, да гледаш отстрани е най-тежката част

Десният краен бранител на ЦСКА 1948 Диего Медина вече е напълно възстановен от травмата, която го извади от игра, и отново е на разположение на треньорския щаб за следващите срещи на столичния тим. 24-годишният боливийски футболист пропусна последните двубои, но завръщането му идва в изключително важен момент от сезона.

Медина не скри задоволството си от факта, че отново е на терена, и призна, че периодът на рехабилитация е бил доста тежък.

"Изключително съм щастлив, че се завръщам. Беше труден момент да бъда извън строя през цялото това време, далеч от тренировъчния процес и мачовете. Желанието ми да помагам на тима е огромно, а да гледаш отстрани, без да можеш да направиш нищо, е най-тежката част за един футболист. Работих изключително усърдно по време на възстановяването, спазих стриктно всеки един етап и вече се чувствам напълно готов да се върна в игра и да дам най-доброто от себе си както за клуба, така и за родината си“, сподели Медина пред avassessoria.com.br.

Защитникът подчерта и амбицията си да допринесе за постигането на целите на ЦСКА 1948 през настоящата кампания, като същевременно потвърди и готовността си отново да облече екипа на националния отбор на Боливия.

"ЦСКА 1948 прави силен сезон и води битка в челото на класирането. Искам да помогна на отбора да запази тези позиции и да постигнем целите, които сме си поставили. Разбира се, на разположение съм и за националния тим на Боливия, което винаги е било повод за огромна гордост за мен. Ще продължа да работя здраво, за да бъда в оптимална физическа и техническа форма и да представям страната си по най-добрия начин. Чувствам се щастлив, мотивиран и готов за предстоящата поредица от мачове“, допълни бранителят.

ЦСКА 1948 заема четвъртото място във временното класиране на efbet Лига с актив от 28 точки след 13 изиграни кръга и продължава борбата в челната група. Следващото предизвикателство пред тима е гостуване на Ботев Враца в неделя (22).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google