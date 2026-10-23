Бала: Не бе най-добрият ни мач, но се раздадохме докрай

Авторът на първото попадение на Левски при успеха с 2:1 над Виктория (Пилзен) - Евертон Бала, бе много радостен от успеха и първите три точки в основната фаза на Лига Европа. Бразилецът призна, че мачът не е бил сред най-добрите на “сините”, но колективната игра е помогнала за победата.

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“Труден мач. Раздадохме се докрай, но може би не беше най-силният ни двубой. Бяхме единни на терена и това бе ключово за успеха. За мен не бе най-добрият мач, но Господ ме благослови с гол. Тази победа беше отборна. Подкрепата на феновете има голямо значение. Винаги е важно да печелим, но е още по-сладко, когато е навън”, каза Бала.

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