Фратрия постигна категоричен успех при гостуването си на Добруджа

Фратрия победи категорично Добруджа с 5:0 като гост в Добрич в отложен двубой от 14-ия кръг на Втора лига.



Успехът бе втори пореден и общо девети за отбора на Фратрия, който заема четвърта позиция във временното класиране и се доближи само на точка от заемащите съответно второ и трето място Вихрен и Черноморец.



След две равенства в предишните си срещи, Добруджа претърпя деветото си поражение от началото на сезона и остава в зоната на изпадащите - на предпоследното, 17-о място с 11 точки.

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