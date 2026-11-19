Очаквайте на живо: "Sportal Fight Club" със Семен Новиков

Олимпийският и световен шампион по борба в класически стил до 87 килограма Семен Новиков ще гостува в рубриката "Sportal Fight Club".

Разговорът с национала на България ще започне в 16:00 часа и ще бъде излъчен на живо.

Шампионско посрещане за Семен Новиков и Кирил Милов след Световното в Астана

Тази година 28-годишният спортист спечели първа световна титла при мъжете за България от 13 години насам. В кариерата си борецът на ЦСКА има и спечелени европейска титла от 2020-а година, бронзови и сребърни медали от европейски първенства и бронз от Мондиала в Белград през 2023-а.

Новиков: Не е трудно да станеш световен шампион, а да се задържиш на върха

Роденият в Украйна борец ще разкаже за пътя си към световната титла в Астана през месец октомври, предстоящите му цели и ще сподели мнението му за новото ръководство на БФ Борба.

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