Треньорът на Виктория след загубата от Левски: Разочароващо е, сами си го направихме

Старши треньорът на Виктория (Пилзен) Радослав Ковач призна, че е разочароващо за него играчите му да губят мачове след "огромни индивидуални грешки". Отборът от Западна Чехия направи нови, фатални грешки в защита в третия кръг на Лига Европа срещу Левски и загуби с 1:2 у дома от българския шампион. Ковач също не хареса офанзивното представяне, подчерта той пред медиите в страната.

Според него, тимът му не е започнал никак зле срещата, но минута преди края на първата част изоставаше с 0:1 след гол на Евертон Бала, дошъл от неточно отиграване на бека Тобиаш Палишчак.

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"Разочароващо е. Става въпрос за индивидуални грешки, ужасна история. Случва се отново и ни коства точки. Последния път в Лига Европа срещу Ференцварош също две грешки, напълно ненужни и те подпечатаха поражението ни. Сега отново. Тези мачове са за първия гол. Мисля, че мачовете са балансирани, не е като Левски да дойде и да ни надиграе. Изобщо не е така", каза Ковач.

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"Имаха два шанса, вкараха два гола. Днес бяха ефективни, както бяхме ние в Яблонец например. Но трябва да сме по-силни в защита. Сами си го направихме. Тогава ни е по-трудно психически, не сме в ситуация да обърнем всичко. Виждате ли, когато вкараме първия гол, винаги печелим поне една точка", добави 46-годишният треньор.

Неговият отбор допусна седем гола в първите три кръга на лигата и запази само една "суха" мрежа в последните седем официални мача, но младият специалист продължава да смята, че проблемите идват от индивидуалностите, не толкова от липса на отборен синхрон.

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"Мисля, че не е толкова системно, колкото индивидуално нещо. Става въпрос за концентрация. Говорим за това преди всеки мач. Направихме някои неща по отношение на резервната скамейка, за да я накараме да работи за нас. Но все още не можем да елиминираме тези индивидуални грешки, има толкова много от тях. Една, две, три и ето резултата. И много често се случва с някои играчи. Не искам изобщо да ги назовавам, но винаги е една и съща история. Трябва да се работи наистина здраво върху това и да бъдеш концентриран върху всяка топка, всяка минута, всяка секунда. В това отношение сме наистина крехки в защита засега, винаги се случва нещо. Бих очаквал отборът да има по-голямо желание да не допуска гол", добави бившият защитник.

Но освен, че има претенции към отбраната, той не е доволен и от атаката, тъй като отборът създаде само няколко чисти положения срещу Левски.

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"Бяхме много слаби в последната третина. Дори през първото полувреме, където визуално изглеждаше много добре, имаше малко положения. През второто полувреме ни затвориха вратата и изобщо не стигнахме до там. Помогнахме си сами със статични положения отново, очаквах инерцията да е на наша страна след изравняването и да натиснем повече за наш втори гол.

Очаквахме повече от офанзивните играчи. Кабо (б.р - Кабонго) вкара гол, но през повечето време не е в наказателното поле и това е лошо като за номер 9. Като цяло ми липсва повече смелост там, а и от резервите очаквахме много повече. Много неуспешен мач откъм нападение", призна Ковач.

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Неговият отбор е без точка след три кръга и е далеч от достигане до елиминационната фаза. Ковач обаче не пожела да каже, че вече ще се фокусира само върху вътрешното първенство. "Не бих искал да казвам кое е приоритет и кое не е. За нас приоритет е неделя и мачът срещу Пардубице. Искаме да спечелим в лигата за трети пореден път. След това приоритет за нас ще бъде отново сряда, когато играем за националната купа", завърши наставникът на Виктория (Пилзен).

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Снимки: Startphoto