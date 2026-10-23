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Само осем отбора имат повече победи от Левски в Европа този сезон

  • 23 окт 2026 | 13:14
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Само осем отбора са постигнали повече победи от Левски в европейските клубни турнири през този сезон. С успеха си срещу Виктория в Пилзен "сините" вече натрупаха 5 успеха от общо 11 мача до момента през настоящата кампания.

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Тимът победи Борац (Баня Лука) в София, Университатя (Крайова) в София, Кайрат в двата мача, както и Виктория. Футболистите на Хулио Веласкес имат четири равенства - срещу Борац при гостуването си на старта, срещу Университатя в Крайова, срещу АЕК в София, както и с НЕК Неймеген навън.

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Левски има само две загуби - на реванша от АЕК в Атина и в първия си мач от груповата фаза срещу Залцбург на стадион "Васил Левски".

В тази класация убедителен лидер е унгарският Ференцварош, който има девет победи до момента. С по 7 пълни успеха са португалският гранд Бенфика, турският Бешикташ, хърватският Хайдук (Сплит) и участникът в Шампионската лига Сабах. Шест победи са постигнали швейцарският Лугано, нидерландският гранд Аякс и белгийският Андерлехт. Левски е в компанията на отбори като Панатинайкос, Селтик, Брага, ФК Копенхаген, Партизан, Бран и Борац.

ЦСКА има три постигнати победи до момента, като такова постижение са записали още 36 отбора. 

Трябва да се отчете фактът, че най-силните отбори в Европа се включват направо в основната фаза на силните турнири, като до момента те са изиграли само по три срещи в Шампионската лига и Лига Европа.

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Снимки: Startphoto

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