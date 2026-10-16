Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Днес предстои да се изиграят първите два мача от същинската фаза на Sesame Купа на България. В първата среща ЦСКА 1948 гостува на Нефтохимик, а в по-късния двубой финалистът от последното издание на турнира - Локомотив (Пловдив), се изправя срещу Янтра в Габрово.
Купа на България, 1/16-финали
16 октомври, петък, 15:00 ч.:
16 октомври, петък, 19:00 ч.:
Янтра (Габрово) - Локомотив (Пловдив)
17 октомври, събота, 12:00 ч.:
Вихрен (Сандански) - Локомотив (София)
17 октомври, събота, 15:00 ч.:
Рилски спортист - Дунав (Русе)
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)
17 октомври, събота, 18:00 ч.:
18 октомври, неделя, 12:00 ч.:
Черноморец (Бургас) - Ботев (Пловдив)
18 октомври, неделя, 15:00 ч.:
Спартак (Пловдив) - Арда (Кърджали)
18 октомври, неделя, 18:00 ч.:
19 октомври, понеделник, 18:00 ч.:
19 октомври, понеделник, 19:00 ч.:Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: AI