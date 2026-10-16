Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Днес предстои да се изиграят първите два мача от същинската фаза на Sesame Купа на България. В първата среща ЦСКА 1948 гостува на Нефтохимик, а в по-късния двубой финалистът от последното издание на турнира - Локомотив (Пловдив), се изправя срещу Янтра в Габрово.

Купа на България, 1/16-финали

16 октомври, петък, 15:00 ч.:

Нефтохимик - ЦСКА 1948

16 октомври, петък, 19:00 ч.:

Янтра (Габрово) - Локомотив (Пловдив)

17 октомври, събота, 12:00 ч.:

Вихрен (Сандански) - Локомотив (София)

17 октомври, събота, 15:00 ч.:

Академик (Свищов) - Славия

Рилски спортист - Дунав (Русе)

Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)

Марек - Черно море

Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)

17 октомври, събота, 18:00 ч.:

Берое - Лудогорец

18 октомври, неделя, 12:00 ч.:

Черноморец (Бургас) - Ботев (Пловдив)

18 октомври, неделя, 15:00 ч.:

Несебър - ЦСКА

Спартак (Пловдив) - Арда (Кърджали)

Фратрия - Ботев (Враца)

18 октомври, неделя, 18:00 ч.:

Спартак (Плевен) - Левски

19 октомври, понеделник, 18:00 ч.:

Добруджа - Монтана

19 октомври, понеделник, 19:00 ч.:

Етър - Спартак (Варна)

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Снимки: AI