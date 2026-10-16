Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948, гостите се забавляват

Нефтохимик и ЦСКА 1948 играят при 0:4 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Точни за гостите през първото полувреме бяха Андре Хофман (6'), Атанас Илиев (7', 44') и Браян Собреро (30').

Още в първата минута играч на домакините стреля покрай вратата. 120 секунди по-късно Владислав Величков се справи чудесно с опасен удар на Елиас Франко.

В 6-ата минута гостите откриха резултата чрез Андре Хофман, който се оказа най-съобразителен в наказателното поле.

Още в следващата атака Атанас Илиев удвои преднината на своя тим, възползвайки се от хубаво подаване на Браян Собреро.

Малко след това Величков се отчете с две добри намеси.

Натискът на ЦСКА 1948 продължи и логичното се случи в 30-ата минута. "Шейховете" отново не успяха да изчистят топката по най-добрия начин и тя попадна в краката на Браян Собреро, който покачи на 3:0.

В 42-рата минута "зелените" изявиха сериозни претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени от главния съдия Димо Димов.

Минута преди края на първото полувреме Атанас Илиев изпревари противников защитник и технично пусна кълбото покрай стража на Нафтата.

Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948

0:1 Андре Хофман (6)

0:2 Атанас Илиев (7)

0:3 Браян Собреро (30)

0:4 Атанас Илиев (44)



Стартови състави:

Нефтохимик: 16. Владислав Величков, 6. Георги Маджаров, 23. Нуретин Пюскюлю, 18. Тодор Петров, 25. Стилян Кръстев, 7. Денис Токмак, 77. Антон Узунов, 10. Галин Димов, 21. Павел Тачев, 15. Хидает Хюсеин, 17. Христо Георгиев;

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 4. Андре Хофман, 33. Ектор Куеляр, 70. Костадин Илиев, 6. Емерсон Барбоса, 30. Жул Майер, 34. Петър Витанов, 20. Браян Собреро, 71. Данило Терасенко, 77. Елиас Франко, 9. Атанас Илиев.

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