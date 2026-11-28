Отложиха два мача на Североизток

Мачовете на Септември (Тервел) със Светкавица 2014 (Търговище) и в Девня на едноименния тим с Ботев (Нови пазар), няма да се проведат днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещите са от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Отложени са за 12 декември тази година. Към момента, другите двубои от кръга ще се проведат по програма.

Североизточна Трета лига – XVI кръг

28 ноември 2026 г., събота, 14:00 часа:

Доростол (Силистра) - Олимпик (Варна)

Фратрия II (Варна) - Аксаково

Септември (Драгоево) - Черноморец (Балчик)

Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово)

Септември (Тервел) - Светкавица 2014 (Търговище) отложен за 12 декември

Девня - Ботев (Нови пазар) отложен за 12 декември

29 ноември 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Рилци (Добрич)

Устрем (Дончево) - Черно море II (Варна)

Волов Шумен 2007 – почива

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