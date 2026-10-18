Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с два гола в последните минути на битката срещу Несебър - коментирайте с Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)

Стаси герой за Арда в "Кючук Париж"

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 579
  • 0
Стаси герой за Арда в "Кючук Париж"

Арда (Кърджали) постигна победа с 2:1 над Спартак (Пловдив) в двубой от турнира Sesame Купа на България и продължи на осминафиналите. Резултатът бе открит в 35-ата минута, когато Адама Траоре се разписа за Арда и даде аванс на своя тим – 0:1.Спартак (Пловдив) реагира след подновяването на играта и в 53-ата минута Владимир Айтов отбеляза изравнителното попадение за домакините.

Така резултатът стана 1:1 и интригата в срещата се завърна.Равенството обаче се задържа само 12 минути. В 65-ата минута националът Станислав Иванов реализира втория гол за Арда и отново изведе гостите напред – 1:2. До края на двубоя резултатът остана непроменен и тимът от Кърджали се поздрави с победата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

  • 18 окт 2026 | 14:23
  • 1142
  • 0
Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

  • 18 окт 2026 | 14:19
  • 1120
  • 0
Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

  • 18 окт 2026 | 14:16
  • 930
  • 0
Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

  • 18 окт 2026 | 14:12
  • 906
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 27417
  • 0
Купата на България на живо: дотук ден без изненади

Купата на България на живо: дотук ден без изненади

  • 18 окт 2026 | 17:10
  • 65572
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 56322
  • 0
11-те на Спартак (Плевен) и Левски, Петко Христов с дебют за "сините"

11-те на Спартак (Плевен) и Левски, Петко Христов с дебют за "сините"

  • 18 окт 2026 | 16:47
  • 7026
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 27417
  • 0
Лийдс 1:1 Ман Юнайтед, Калвърт-Люин изравни

Лийдс 1:1 Ман Юнайтед, Калвърт-Люин изравни

  • 18 окт 2026 | 15:59
  • 4710
  • 0
Купата на България на живо: дотук ден без изненади

Купата на България на живо: дотук ден без изненади

  • 18 окт 2026 | 17:10
  • 65572
  • 0
Левски и Нефтохимик излизат в спор за WINBET Суперкупа 2026

Левски и Нефтохимик излизат в спор за WINBET Суперкупа 2026

  • 18 окт 2026 | 15:24
  • 2035
  • 0