Стаси герой за Арда в "Кючук Париж"

Арда (Кърджали) постигна победа с 2:1 над Спартак (Пловдив) в двубой от турнира Sesame Купа на България и продължи на осминафиналите. Резултатът бе открит в 35-ата минута, когато Адама Траоре се разписа за Арда и даде аванс на своя тим – 0:1.Спартак (Пловдив) реагира след подновяването на играта и в 53-ата минута Владимир Айтов отбеляза изравнителното попадение за домакините.

Така резултатът стана 1:1 и интригата в срещата се завърна.Равенството обаче се задържа само 12 минути. В 65-ата минута националът Станислав Иванов реализира втория гол за Арда и отново изведе гостите напред – 1:2. До края на двубоя резултатът остана непроменен и тимът от Кърджали се поздрави с победата.

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