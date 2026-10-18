Несебър 0:0 ЦСКА

Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Несебър и ЦСКА играят при резултат 0:0 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

Наставникът на "армейците" Маркус Гиздол прави осем промени спрямо сблъсъка с Монако (1:2) в Лигата на конференциите преди три дни. В титулярната единайсеторка местата си запазват единствено Факундо Родригес, Бруно Жордао и Леандро Годой.

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Преди началото на мача двата отбора запазиха едноминутно мълчание в памет на Юрий Васев, който вчера си отиде от този свят след дълго и тежко боледуване.

В четвъртата минута Ето'о стреля неточно от воле от границата на наказателното поле. След това играта се развиваше предимно в половината на домакините, но без да се стига до сериозна опасност пред вратата на Мартин Шейтанов.

Несебър 0:0 ЦСКА



Стартови състави:

Несебър: 13. Мартин Шейтанов, 14. Димитър Балинов, 3. Данаил Ластарджиев, 5. Пламен Димов, 23. Иван Стоянов, 8. Виктор Кунев, 88. Максимилиян Симеонов, 19. Мохамед Билел, 11. Даниел Кабанелас, 99. Кристиян Парашкевов, 77. Стефан Статев;

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 37. Бари Котър, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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Снимки: Борислав Цветанов