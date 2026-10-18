Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Несебър 0:0 ЦСКА

  • 18 окт 2026 | 15:00
  • 16730
  • 0
Несебър 0:0 ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Несебър - ЦСКА

Несебър и ЦСКА играят при резултат 0:0 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България.

Наставникът на "армейците" Маркус Гиздол прави осем промени спрямо сблъсъка с Монако (1:2) в Лигата на конференциите преди три дни. В титулярната единайсеторка местата си запазват единствено Факундо Родригес, Бруно Жордао и Леандро Годой.

Купата на България на живо: започнаха още три мача
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Преди началото на мача двата отбора запазиха едноминутно мълчание в памет на Юрий Васев, който вчера си отиде от този свят след дълго и тежко боледуване.

В четвъртата минута Ето'о стреля неточно от воле от границата на наказателното поле. След това играта се развиваше предимно в половината на домакините, но без да се стига до сериозна опасност пред вратата на Мартин Шейтанов.

Несебър 0:0 ЦСКА

Стартови състави:

Несебър: 13. Мартин Шейтанов, 14. Димитър Балинов, 3. Данаил Ластарджиев, 5. Пламен Димов, 23. Иван Стоянов, 8. Виктор Кунев, 88. Максимилиян Симеонов, 19. Мохамед Билел, 11. Даниел Кабанелас, 99. Кристиян Парашкевов, 77. Стефан Статев;

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 37. Бари Котър, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 19. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

  • 18 окт 2026 | 14:23
  • 665
  • 0
Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

  • 18 окт 2026 | 14:19
  • 703
  • 0
Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

  • 18 окт 2026 | 14:16
  • 591
  • 0
Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

  • 18 окт 2026 | 14:12
  • 581
  • 0
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 17209
  • 0
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Купата на България на живо: започнаха още три мача

  • 18 окт 2026 | 15:05
  • 60889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 17209
  • 0
Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

Лийдс - Ман Юнайтед, Груев е на пейката, Лисандро Мартинес стартира

  • 18 окт 2026 | 15:10
  • 544
  • 0
Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

Шампионите срещат Спартак (Плевен) между двете гостувания в Лига Европа

  • 18 окт 2026 | 08:00
  • 11427
  • 0
Купата на България на живо: започнаха още три мача

Купата на България на живо: започнаха още три мача

  • 18 окт 2026 | 15:05
  • 60889
  • 0
Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

Даниел Дюбоа прегази Фабио Уордли в реванша

  • 18 окт 2026 | 07:11
  • 8711
  • 0