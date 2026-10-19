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Драма на "Дружба"! Добруджа сломи Монтана

  • 19 окт 2026 | 20:08
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Драма на "Дружба"! Добруджа сломи Монтана

Добруджа победи Монтана с 2:1 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Домакините стигнаха до успеха след драматична развръзка в заключителните минути, когато двата отбора си размениха по едно попадение в рамките на само 60 секунди.

Първото полувреме не предложи голове, но след почивката срещата се превърна в истинска битка за място в следващия етап на турнира. Мачът ще се запомни с два отменени гола за домакините и греда за гостите. В 59-ата минута Аймен Суда даде преднина на Добруджа и добричлии направиха важна крачка към класирането. Монтана обаче не се отказа и в 83-ата минута Петър Атанасов възстанови равенството.

Радостта на гостите обаче бе кратка. Само минута след изравнителното попадение Петър Принджев се разписа за Добруджа и върна преднината на домакините - 2:1. До края Монтана трябваше отново да търси изравняване, но Добруджа запази аванса си и се поздрави с победата и класирането за осминафиналите.

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