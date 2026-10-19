11-те на Етър и Спартак (Варна) за Купата на България

Ясни са стартовите състави на Етър и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в среща от турнира за Купата на България. Двубоят във Велико Търново започва в 19:00ч.

Стартови състави:

ЕТЪР: 23. Никола Виденов, 13. Анастас Пемперски, 4. Георги Александров, 5. Никола Борисов, 8. Виктор Василев, 16. Стелиян Добрев, 10. Чавдар Ивайлов, 26. Християн Цветков, 77. Мартин Николов, 9. Тома Ушагелов, 27. Цветомир Цанев,

СПАРТАК: 1. Педро Рибейро, 5. Димо Кръстев, 6. Жозе Де Соуза, 7. Жозе Нето, 9. Цветелин Чунчуков, 14. Даниел Павлов, 16. Едсон Да Силва, 20. Деян Лозев, 29. Закария Тиндано, 45. Джойс Читоку, 72. Васко Оливейра

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google