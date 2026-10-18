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11-те на Спартак (Плевен) и Левски, Петко Христов с дебют за "сините"

  • 18 окт 2026 | 16:47
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Слушай на живо: Спартак (Плевен) - Левски

Станаха ясни стартовите състави на Спартак (Плевен) и Левски. Двата тима се изправят един срещу друг в среща от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Двубоят е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от Станимир Тренчев.

Купата на България на живо: дотук ден без изненади
Купата на България на живо: дотук ден без изненади

СПАРТАК (ПЛЕВЕН) - ЛЕВСКИ 0:0

Стартови състави:

Спартак (Плевен): 99. Петър Петров, 20. Пламен Спасов, 19. Яни Пехливанов, 8. Росен Маринов, 27. Аджеил Невеш, 6. Виктор Иванов, 21. Костадин Велчев, 16. Иван Иванов, 25. Преслав Антонов, 10. Васил Шопов, 24. Шола Аделани

Левски: 1. Огнян Владимиров, 2. Хевертон, 31. Никола Серафимов, 55. Петко Христов, 71. Оливер Камдем, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 20. Алекс Сентейес, 11. Армстронг Око-Флекс, 9. Хуан Переа

Стадион: "Градски", Ловеч
Главен съдия: Станимир Тренчев

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