Sesame Купа на България: Вихрен 1:0 Локомотив (София), домакините поведоха след автогол

Вихрен (Сандански) и Локомотив (София) играят при резултат 1:0 в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Домакините поведоха след автогол на Божидар Кацаров в 29-ата минута. Срещата е на Градския стадион в Сандански. Победителят продължава към осминафиналите на надпреварата.

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Гостите стигнаха първи до опасност в наказателното поле на своя съперник. Ударът на Николас Пенев обаче бе блокиран и се стигна само до ъглов удар. Няколко минути по-късно Тоуи напредна добре и стреля от границата на наказателното поле. Изстрелът му не представляваше опасност за Александър Михайлов.

Малко след като измина четвърт час игра дойде и най-сериозното положение в мача. Даниел Манолев си откри добре пространство за шут, но след рикошет в Дейвид Огага топката срещна горната греда. Секунди по-късно последваха нови добри положения за домакините, без резултат обаче.

В 26-ата минута се наложи на Александър Михайлов да показва страхотен рефлекс след удар с глава от близка дистанция на Ерол Дост.

3 минути по-късно сандачани организираха добра бърза атака. Марио Ивов напредна добре по лявото крило и центрира в наказателното поле, Божидар Кацаров изпрати топката в мрежата в опит да изчисти подаването с глава.

Папазов опита да върне равенството с хубав шут с левия края в близкия ъгъл на вратаря на Вихрен. Той обаче успя да избие в корнер.

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В предишния кръг Вихрен отстрани Ботев (Нови пазар) след убедителна победа с 4:1 като гост. Тимът обаче влиза в днешната среща след загуба с 0:1 при визитата си на Янтра в първенството. Локомотив пък направи 1:1 с пловдивския си съименник в последния си шампионатен двубой.

Последният домакински двубой за Вихрен срещу Локомотив (София) се играе точно преди 18 години. На 22 август 2008 година санданчани приемат столичния си съперник в мач от 3 кръг на тогавашната „А“ група.

Място в следващата фаза вече си осигуриха ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив). В днешния ден ще се изиграят още шест срещи след тази в Сандански.

Вихрен (Сандански) 1:0 Локомотив (София)

1:0 Божидар Кацаров (29) авт

Стартови състави:

Вихрен (Сандански): 99. Александър Михайлов, 5. Иван Арсов, 8. Марио Ивов, 73. Венцислав Бенгюзов (к), 6. Александър Бастунов, 13. Александър Тренков, 25. Атанас Килов, 23. Даниел Манолев, 26. Камен Хаджиев, 20 Айкут Рамадан, 29. Преслав Йорданов

Локомотив (София): 24. Александър Любенов (к), 23. Дейвид Огага, 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 8. Иван Йорданов, 5. Ерол Дост, 26. Красимир Милошев, 11. Адил Тоуи, 71. Николас Пенев, 17. Марк-Емилио Папазов, 29. Анте Аралица



Начало: 12:00 часа

Стадион: Градски стадион Сандански

Съдия: Васил Минев

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Снимки: Startphoto