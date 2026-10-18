Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)

Мартин Петков измъкна Ботев (Вр) на "Коритото" след голяма грешка

  • 18 окт 2026 | 17:10
  • 1775
  • 0
Мартин Петков измъкна Ботев (Вр) на "Коритото" след голяма грешка

Ботев (Враца) постигна победа с 2:1 над Фратрия в двубой от турнира Sesame Купа на България и вече е осминафиналист. Гостите от Враца поведоха в 36-ата минута, когато Мартин Димитров изпрати топката във вратата на Фратрия и даде преднина на своя тим. Домакините обаче реагираха бързо и само осем минути по-късно възстановиха равенството. В 44-ата минута Билал Кандуси се разписа за 1:1, с което върна интригата в срещата непосредствено преди почивката.

След равностойното първо полувреме двата отбора продължиха битката след почивката. Решаващият момент настъпи в 74-ата минута, когато Мартин Петков отбеляза втория гол за Ботев (Враца) и отново изведе гостите напред - 2:1. Юношата на Левски вкара след като вратарят на домакините се сблъска със свои съиграч и изпусна топката, която попадна у краката му.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

Весела Лечева, Йордан Йовчев и Балъков бяха гости на откриването на новия стадион "Осогово" в Кюстендил

  • 18 окт 2026 | 14:23
  • 1492
  • 2
Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

Вълшебния мустак: Гладен съм, искам още!

  • 18 окт 2026 | 14:19
  • 1394
  • 0
Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

Станислав Генчев: Всички знаем, че ние сме по-класният отбор

  • 18 окт 2026 | 14:16
  • 1118
  • 0
Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

Иван Редовски: В Етрополе, съдията позволи да застрашат живота на футболистите ни

  • 18 окт 2026 | 14:12
  • 1125
  • 3
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 32221
  • 38
Купата на България на живо: играе се последният мач за деня

Купата на България на живо: играе се последният мач за деня

  • 18 окт 2026 | 18:00
  • 68015
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

Спартак (Плевен) 0:0 Левски, греда за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:51
  • 33178
  • 67
ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

ЦСКА си поигра с огъня, но започна успешно защитата на Купата

  • 18 окт 2026 | 16:57
  • 79692
  • 363
Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

Ман Юнайтед и Лийдс не успяха да се победят, "червените дяволи" отново не убедиха, а Груев не игра

  • 18 окт 2026 | 17:53
  • 11086
  • 19
Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

Нотингам 0:0 Арсенал, първи шанс за домакините

  • 18 окт 2026 | 18:31
  • 1905
  • 5
Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

Съставите на Милан и Аталанта, Владимиров е на пейката на "росонерите"

  • 18 окт 2026 | 18:00
  • 1432
  • 1
Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

Токов удар, паметен гол и Ботев (Пд) продължава - "канарчетата" клъвнаха четири пъти "акулите"

  • 18 окт 2026 | 14:05
  • 32221
  • 38