Мартин Петков измъкна Ботев (Вр) на "Коритото" след голяма грешка

Ботев (Враца) постигна победа с 2:1 над Фратрия в двубой от турнира Sesame Купа на България и вече е осминафиналист. Гостите от Враца поведоха в 36-ата минута, когато Мартин Димитров изпрати топката във вратата на Фратрия и даде преднина на своя тим. Домакините обаче реагираха бързо и само осем минути по-късно възстановиха равенството. В 44-ата минута Билал Кандуси се разписа за 1:1, с което върна интригата в срещата непосредствено преди почивката.

След равностойното първо полувреме двата отбора продължиха битката след почивката. Решаващият момент настъпи в 74-ата минута, когато Мартин Петков отбеляза втория гол за Ботев (Враца) и отново изведе гостите напред - 2:1. Юношата на Левски вкара след като вратарят на домакините се сблъска със свои съиграч и изпусна топката, която попадна у краката му.

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