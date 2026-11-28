Защитник на Черно море на прага на впечатляващ юбилей в елита

Защитникът на Черно море Венцислав Керчев е на прага на сериозно постижение в своята кариера. При участие в днешния двубой срещу Ботев (Пловдив) 29-годишният бранител ще запише своя мач №300 в елита на българския футбол.

Любопитното е, че именно срещу „канарчетата“ Керчев дебютира в най-високото ниво на родния футбол преди повече от 11 години. На 19 септември 2015 г. централният защитник изигра пълни 90 минути при победата на Лудогорец с 2:1 над пловдивчани. През същия сезон той спечели и шампионската титла с разградчани.

В кариерата си бранителят е носил още екипите на Локомотив (Горна Оряховица), Ботев (Враца), Славия и Добруджа, като има мачове и за младежкия национален отбор на България.

Черно море привлече капитана на Добруджа

Керчев се присъедини към Черно море през лятото на 2026 г., след като през предходния сезон носеше капитанската лента на Добруджа през по-голямата част от кампанията.

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