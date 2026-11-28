Българският футболен съюз призовава всички, които са директни потърпевши или чиито близки са пострадали на трибуните на “Стад Велодром” по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, и които разполагат със снимкови или видеоматериали от сцените на брутална агресия, да ги изпратят на имейл адрес fans@bfunion.bg или като прикачен файл (максимален размер 10 MB), или чрез линк за споделяне на файлове.
БФС продължава да търси незабавни и категорични отговори от всички институции, отговорни за провеждането на срещата, и в тази връзка се ангажира да предостави събраните визуални материали на представители на европейската футболна централа УЕФА, както и на представители на Министерството на външните работи на Република България, а те от своя страна да ги предоставят на френските власти, разследващи инцидентите.
Ето какви конкретни действия поиска БФС от УЕФА, френската федерация и ОМ
Българският футболен съюз е готов да окаже пълно съдействие и помощ на всички пострадали на “Стад Велодром” и техните близки.
Футболната централа беше сред първите институции, които активно се ангажираха с проблема и веднага стартираха комуникация с УЕФА.
Мачът Олимпик (Марсилия) – Левски (София) от турнира на УЕФА Лига Европа, игран в четвъртък (26-и ноември), беше окървавен от бруталната агресия на френски привърженици, атакували малцина български зрители, подкрепящи „сините“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google