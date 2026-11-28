БФС събира снимки и видеа от кошмарните сцени на „Велодром“

Българският футболен съюз призовава всички, които са директни потърпевши или чиито близки са пострадали на трибуните на “Стад Велодром” по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски, и които разполагат със снимкови или видеоматериали от сцените на брутална агресия, да ги изпратят на имейл адрес fans@bfunion.bg или като прикачен файл (максимален размер 10 MB), или чрез линк за споделяне на файлове.

БФС продължава да търси незабавни и категорични отговори от всички институции, отговорни за провеждането на срещата, и в тази връзка се ангажира да предостави събраните визуални материали на представители на европейската футболна централа УЕФА, както и на представители на Министерството на външните работи на Република България, а те от своя страна да ги предоставят на френските власти, разследващи инцидентите.

Ето какви конкретни действия поиска БФС от УЕФА, френската федерация и ОМ

Българският футболен съюз е готов да окаже пълно съдействие и помощ на всички пострадали на “Стад Велодром” и техните близки.

Футболната централа беше сред първите институции, които активно се ангажираха с проблема и веднага стартираха комуникация с УЕФА.

Мачът Олимпик (Марсилия) – Левски (София) от турнира на УЕФА Лига Европа, игран в четвъртък (26-и ноември), беше окървавен от бруталната агресия на френски привърженици, атакували малцина български зрители, подкрепящи „сините“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google