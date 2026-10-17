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11-те на Марек и Черно море

  • 17 окт 2026 | 13:54
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11-те на Марек и Черно море

Станаха ясни титулярните състави на Марек и Черно море, които се изправят един срещу друг в двубой от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Мачът на стадион "Бончук" започва в 15:00 ч. и ще бъде ръководен от Иво Иванов.

Дупничани стигнаха дотук, след като разбиха Чавдар (Троян) с 4:0 в предварителния кръг на надпреварата.

Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист
Купата на България продължава - ясен е третият осминафиналист

Марек - Черно море

Стартови състави:

Марек: 21. Константин Костадинов, 2. Николай Пляков, 3. Марио Петков, 23. Емил Виячки, 33. Даниел Кирилов, 38. Александър Дюлгеров, 44. Христо Каймакански, 16. Симеон Мечев, 19. Димитър Горанов, 90. Преслав Георгиев, 11. Марко Милетич;

Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 5. Лучано Скуадроне, 50. Ертан Томбак, 37. Венцислав Керчев, 24. Давид Телеш, 99. Идрис Бунас, 14. Александър Тодоров, 19. Георги Лазаров, 7. Мигел Барандаш, 10. Селсо Сидни.

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