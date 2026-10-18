11-те на Черноморец (Бургас) и Ботев (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Черноморец (Бургас) и Ботев (Пловдив) за двубоя от 1/16-финалите за Sesame Купа на България, който ще се играе на стадион "Лазур".

Черноморец (Бургас) 0:0 Ботев (Пловдив)

Стартовите състави:

Черноморец (Бургас): 15. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 5. Яя Драме, 13. Сантос, 30. Николай Желязков, 8. Емил Янчев, 4. Ивайло Климентов, 10. Красиан Колев, 9. Живко Петков, 96. Ростислав Костенски, 11. Кристиан Добрев.

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Никола Солдо, 7. Алберто Салидо, 10. Асен Чандъров, 15. Богдан Костов, 16. Велиян Видолов, 19. Мауро Родригес, 77. Лукас Араухо, 82. Владимир Мендеш, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу.

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