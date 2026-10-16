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Янтра 0:0 Локо (Пловдив)

  • 16 окт 2026 | 19:00
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Отборите на Янтра и Локомотив (Пловдив) играят при 0:0 в 1/16-финален мач от Sesame Купа на България.

Това е втори мач от фазата, след като по-рано днес ЦСКА 1948 нямаше проблеми с Нефтохимик и го победи с 4:0 като гост.

ЯНТРА 0:0 ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)

ЯНТРА: 1. Василев, 17. Ганчев, 24. Димитров, 5. Георгиев, 4. Иванов, Къналян, 15. Райнов, 18. Портарски, 19. Йорданов, 10. Ангелов, 20. Кирев

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ): 40. Зовко, 2. Кова, 4. Киндриш, 5. Павлов, 13. Сантос, 22. Иванов, 10. Илиев, 39. Умарбаев, 29. Лонгвил, 19. Бурбан, 31. Мрънков

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