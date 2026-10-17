Славия не допусна изненада в Свищов

Славия се класира за осминафиналите на Sesame Купа на България, след като победи с 2:0 като гост Академик (Свищов) в двубоя от предишния кръг на надпреварата. “Белите” стигнаха до успеха с две попадения рано в мача. Още в четвъртата минута Умаро Балде се оказа сам срещу вратаря и откри резултата. В 18-ата пък след рикошет топката стигна до Жордан Варела, който я прати за втори път в мрежата.

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През втората част домакините опитаха да се върнат в мача, но гостите действаха спокойно и не позволиха да допуснат гол в мрежата си. Така Славия не допусна изненада и спокойно продължава към следващата фаза.

Академик (Свищов) 0:2 Славия

0:1 Умаро Балде (4)

0:2 Жордан Варела (18)

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